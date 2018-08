Agosto Azul alerta sobre os riscos do tabagismo

O calendário da saúde ganhou mais um mês para lembrar aos homens a importância do cuidado e prevenção. O “Agosto Azul” é uma iniciativa do Estado do Paraná, regulamentada pela Lei 17.099, de 28 de março de 2012, cujas atividades se espalham pelas cidades para conscientização.

Este ano, o tema escolhido para se trabalhar a saúde do homem foi o tabagismo, e o médico urologista Gustavo Cruz alerta sobre a importância do tema: “Todo fumante sabe que o cigarro não traz nenhum benefício para sua saúde, mas o que nem todos sabem é que os riscos do cigarro vão além dos problemas pulmonares, que são amplamente divulgados”, explica o especialista.

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), há cerca de 1 bilhão de fumantes no mundo, mas a boa notícia é que esse número se manteve desde o início do século, mesmo como o aumento da população. Ou seja, proporcionalmente, o número de fumantes vem diminuindo ao longo dos anos em todo o mundo.

No Brasil, a estimativa é de que um a cada 4 homens é fumante, enquanto para as mulheres é de uma a cada 20 mulheres. O que equivale a 18% dos homens e 10% das mulheres do nosso país.

“O tabagismo está diretamente ligado ao câncer de bexiga e também à disfunção erétil”, afirma o urologista Gustavo Cruz. No ano passado, o Instituto do Câncer de São Paulo divulgou um estudo dando conta de que 65% dos pacientes que eles tiveram no ano anterior com casos de câncer de bexiga tinham histórico de tabagismo. “Tanto tabagismo, quanto hipertensão, diabetes e colesterol elevado, por exemplo, causam danos aos vasos sanguíneos, a chamada aterosclerose que gera dano a qualquer coisa que dependa do fluxo sanguíneo, como os rins. O principal motivo que leva à insuficiência renal crônica e à hemodiálise é a nefroesclerose, da aterosclerose, que é o envelhecimento dos vasos sanguíneos, que vai matando células renais e perdendo a função. Do mesmo jeito você vai ter mau funcionamento do sistema da ereção”, complementa o especialista.

Atenção aos sintomas!

Cerca de 70% dos pacientes com tumor de bexiga apresentam sangue na urina, como apresentação inicial do problema.

Pare de fumar:

A rede de saúde pública dispõe de programas para quem tem vontade de fumar. Para quem ainda tem dúvidas sobre largar o cigarro, fica mais uma importante informação: “O câncer de bexiga é o segundo tumor urológico que mais ocorre nos homens e eles têm três vezes mais chances de desenvolver a doença do que as mulheres, e, além desses fatores, o tabagismo, aumenta em até cinco vezes as chances de desenvolver câncer de bexiga em relação às pessoas que nunca fumaram”, alerta o urologista Gustavo Cruz.