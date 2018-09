AGENDA EDUCAÇÃO

Vestibular Indígena

Encerram nesta sexta-feira (31) as inscrições para o 18º Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná. Os interessados devem inscrever-se gratuitamente através do formulário eletrônico no endereço http://cps.uepg.br/inicio/index.php/externos/xviii-vestibular-indigena. Estão sendo ofertadas 52 vagas, 42 delas disponibilizadas pelas universidades estaduais para integrantes das comunidades indígenas localizadas no Paraná. As outras dez vagas são ofertadas pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) para indígenas de todo o território brasileiro. As provas serão nos dias 21 e 22 de outubro, no Colégio Estadual do Campo Professor Júlio Moreira, em Pinhão (PR).

Prêmio

Está marcada para esta sexta-feira (31), às 19h na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Laranjeiras do Sul, a cerimônia de entrega do Prêmio Paraná Economia. A premiação é realizada anualmente pelo Conselho Regional de Economia 6ª Região Paraná (CORECONPR) que visa reconhecer as pesquisas realizadas por estudantes de economia e economistas.

JEPs

Será realizada, nesta sexta-feira (31), a abertura oficial dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs). A cerimônia está programada para as 13h no Estádio Municipal Paulo Roberto de Souza, em Corbélia.

Semana Farroupilha

A tradicional Semana Farroupilha em Toledo chega a sua 10ª edição e neste ano com uma pequena mudança na data: o evento que estava programado para acontecer de 5 a 9 de setembro foi transferido para 18 a 23 de setembro. Na edição deste ano a novidade será o Acampamento Farroupilha Escolar, onde os estudantes das escolas municipais poderão receber aulas no local, conhecer e praticar algumas das culturas gaúchas. A Semana Farroupilha contará também com diversas outras atrações para o público como shows, concursos de churrasco, desfile das prendas de todos os CTGs, etc.

7 de setembro

O tradicional desfile cívico de 7 de Setembro contará aproximadamente 3200 participantes em Toledo. A edição deste ano será realizada mais uma vez no Parque Ecológico Diva Paim Barth, a partir das 8h. Ao todo 82 grupos fizeram a inscrição para o evento. Entre eles, participarão escolas, empresas e demais entidades.

Jovem aprendiz

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu abriu um Processo Seletivo Simplificado para contratação de jovens aprendizes. Podem participar da seleção jovens de 14 a 22 anos, cuja renda per capita familiar não ultrapasse um salário mínimo e que estejam frequentando a escola ou concluído o ensino médio. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente observado os critérios de maior média escolar do ano de 2018; maior índice de frequência escolar e menor renda familiar per capita. As inscrições serão realizadas de 03 a 06 de setembro em horário comercial na recepção da Prefeitura.