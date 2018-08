Ágatha e Duda têm dupla comemoração nas areias

Campeãs no último domingo (19) do World Tour Finals, etapa mais importante do ano no vôlei de praia mundial, Ágatha e Duda (PR/SE) tiveram mais motivos para comemorar nessa segunda-feira. A Federação Internacional de Voleibol também confirmou para a dupla o título do Circuito Mundial 2018, que soma pontos de todos os torneios realizados no ano. De quebra, a sergipana Duda quebrou um recorde que durava 23 temporadas. Duda, de 20 anos, recém-completados em agosto, tornou-se a atleta mais jovem a vencer o tour do vôlei de praia. O recorde até então era da campeã olímpica Sandra Pires, que em 1995 conquistou o tour com 21 anos. A competição, no naipe feminino, ocorre desde 1992.