Aeroporto de Toledo é reaberto

Dez empresas já têm concessão de hangares no aeroporto (Foto: Fabio Ulsenheimer)

Toledo - Mais um passo positivo foi dado no segmento de aviação em Toledo. Desde o último sábado (21), o Aeroporto Municipal Luiz Dalcanale Filho voltou a receber voos particulares em sua pista. A retomada foi possível devido ao término de algumas obras que impediam o funcionamento da estrutura. A liberação dos voos comerciais da Azul agora só depende de questões de ordem burocráticas e da própria empresa.

O aeroporto foi fechado dia 16 de abril de 2018, quando a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) recebeu a informação de que passaria por reformas. O tempo estipulado para essas obras venceu na última sexta-feira (20).

Segundo o gestor do Aeroporto, Luciano Puzzi, como não houve a necessidade de prorrogação de prazo, a Anac entende que o funcionamento está liberado.

Ele relata que, para a liberação dos voos, foi providenciado o cercamento do aeroporto, finalizado dia 13 de julho. A pista de acesso aos hangares novos (taxiway) foi concluída pela Emdur (Empresa Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano de Toledo) no dia 18. Também ficou pronto o balizamento (as luzes para operação noturna).

Puzzi explica que, “como as obras dos hangares não estão todas concluídas, foi providenciado o cercamento para evitar o acesso de pessoas não autorizadas na pista e aumentar os índices de segurança no perímetro”.

Vistoria

Na quinta (19) e na sexta-feira (20) foram realizados os procedimentos de rotina para a averiguação das condições do aeroporto para a liberação dos voos da aviação em geral, que incluem os voos particulares. “Verificamos se todo o perímetro do aeroporto estava em conformidade com os padrões de segurança e cumprindo as exigências da Anac”, salienta o gestor do Aeroporto, Luciano Puzzi.

Funcionamento

Ainda no sábado (21) pela manhã houve dois voos da Força Aérea Brasileira, que utilizou o espaço para o transporte de órgãos. As aeronaves de empresas locais que estavam provisoriamente utilizando o aeroporto de Cascavel puderam retornar à base de Toledo. Ao todo, dez empresas de Toledo já possuem concessão de hangares no aeroporto.

Azul

Quanto aos voos comerciais da empresa Azul, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da gestão do aeroporto, informa que o próximo passo é a entrega de toda a documentação referente às obras realizadas, à estrutura de segurança, a documentação e o que for necessário para certificar o aeroporto de Toledo na Anac.

A previsão é de que toda essa documentação seja protocolada em até dois meses. Caberá a Anac (Agência Nacional de Aviação) analisar o conteúdo dos documentos e fazer as verificações necessárias para a liberação dos voos comerciais em Toledo.