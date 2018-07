Adubação, de olho na qualidade

Considerado indispensável para garantir a produtividade, qualidade do fertilizante será aferida (Foto: Divulgação )

Insumo de grande importância para a agricultura, os fertilizantes passarão a ser fiscalizados também nas propriedades rurais para aferir a qualidade dos produtos entregues pelas indústrias. No início deste ano, a Faep e a Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) assinaram um termo de cooperação para a troca de informações, no sentido de identificar os produtores interessados em participar dessa ação. A iniciativa tem como objetivo cobrir uma lacuna da fiscalização que se refere aos produtos que vão diretamente da indústria para o consumidor.

Essa demanda surgiu da própria classe produtora durante uma reunião da Comissão Técnica de Cereais, Fibras e Oleaginosas da Faep.

Atualmente, a Adapar fiscaliza a qualidade dos fertilizantes nos estabelecimentos comerciais. Porém, existia o receio quanto à qualidade quando o produtor adquire esses produtos diretamente do fabricante.

Segundo a engenheira agrônoma e fiscal e defesa agropecuária da Adapar Caroline Garbuio, esse processo já começou, mas ainda sem coleta realizada. O cronograma para as visitas às propriedades vai do dia 20 de julho até dezembro, sempre respeitando o horário que o produtor interessado tenha disponibilidade para receber os fiscais. Por enquanto, a agência está levantando, nos sindicatos rurais, os nomes dos produtores interessados em participar desse processo.

Como será

A coleta ocorre em duas etapas. Na primeira visita os técnicos da Adapar constatam as condições de armazenamento dos produtos, a integridade das embalagens e as notas fiscais dos mesmos. Na segunda visita um representante do fabricante dos fertilizantes pode acompanhar a coleta das amostras se houver interesse. Esse trabalho é necessário para dar transparência ao processo.

“Caso o produto apresente deficiências em relação às garantias declaradas pelo fabricante no rótulo, o processo segue o trâmite interno da Adapar, que é a abertura do processo administrativo contra o fabricante. O produtor não vai ter qualquer tipo de punição”, esclarece a fiscal.

Depois de coletadas, as amostras são encaminhadas para o laboratório oficial do Estado, o Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná). Após a conclusão da análise, uma cópia do laudo técnico será encaminhada ao produtor.

Vale lembrar que fertilizantes inadequados e/ou em desconformidade com aquilo que é apresentado no rótulo podem trazer problemas para as lavouras. “Se o produto tem falta daquele nutriente, vai prejudicar o desenvolvimento da cultura. E se tem aquele nutriente em excesso pode até intoxicar a planta”, observa Caroline.

Contato

Os produtores que tiverem interesse em participar da fiscalização podem entrar em contato com seu sindicato rural e deixar o nome à disposição para nova etapa do projeto.