Adolescentes são flagrados com maconha atrás do 6° BPM

Uma situação um tanto quanto inusitada foi atendida por um oficial da Polícia Militar de Cascavel ontem, perto do 6º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Cascavel.

Dois adolescentes foram flagrados com uma porção de 37 gramas de maconha, fumando atrás do 6º BPM. “Um oficial, que ia para casa e estava com o carro particular, viu a cena e fez a apreensão dos meninos, que são de Guaraniaçu e provavelmente não sabiam que estavam perto da unidade policial”, afirma o tenente Roberto Tavares, responsável pelo setor de Relações Públicas do 6º BPM.

Segundo o tenente, registros de delitos de tráfico não são comuns nas redondezas do batalhão. “Em operações, costumamos flagrar motoristas sem cinto de segurança, por exemplo, nesta região, mas com drogas não, por se tratar de um local de grande fluxo de policiais”, comenta.