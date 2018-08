Adolescentes da socioeducação participam do Encceja Nacional

Curitiba - Os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no Paraná farão neste segundo semestre o Encceja Nacional PPL (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade).

A prova será dias 18 e 19 de setembro nas unidades socioeducativas do Paraná.

O Departamento de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos é responsável no Paraná, com o Inep (Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), em viabilizar para que os adolescentes possam fazer os exames. “Esperamos fomentar o conhecimento e o desenvolvimento educacional dos adolescentes do sistema socioeducativo, para que seu resgate social seja feito de maneira que o jovem volte à sociedade, retomando sua nova vida, com um emprego e estudos”, disse o secretário Elias Gandour Thomé.

Considerando o número de adolescentes que cumprem medida de internação atualmente, o número total de inscritos representará 72% dos adolescentes. Os participantes poderão utilizar o desempenho no Exame como mecanismo de certificação para conclusão do Ensino Fundamental ou Ensino Médio.

As unidades socioeducativas que participarão do exame no Paraná são Campo Mourão, Cascavel, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Joana Miguel Richa, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina, São Francisco, São José dos Pinhais, Toledo e Umuarama.