Administração executa amplo programa de asfalto

Aos poucos, obras mudam realidade de bairros (Foto: Divulgação )

Marechal Cândido Rondon - Estão a todo vapor as obras de recape asfáltico sobre pedras irregulares no Bairro Ana Paula, em Marechal Cândido Rondon. Com recursos próprios, a administração municipal está investindo R$ 1.006.961,64 em cerca de três quilômetros de pavimentação no local.

Também tiveram início as obras de recape no Loteamento Laureht, nos Bairros Augusto I e II e no São Mateus. No Laureth serão 840 metros de recape asfáltico, passando por trechos de diversas ruas. A empresa responsável pela obra executará no loteamento a limpeza e a lavagem da pista, pintura de ligação, revestimento com capa e reperfilamento em CBUQ, calçada em paver, rampa para portadores de necessidades especiais e sinalização horizontal e vertical. Para essa localidade rondonense, estão sendo investidos R$ 387 mil.

Nos Bairros Augusto I e II, diversas ruas serão beneficiadas com o recape asfáltico, totalizando cerca de 5,7 quilômetros e um investimento de R$ 1,758 milhão, além da sinalização das ruas.

Já o São Mateus será beneficiado com 2,3 quilômetros de recape asfáltico e com a sinalização das ruas. O investimento será de R$ 749 mil na parte interna, pois a ligação entre os Bairros Primavera e Augusto, que passa pelo São Mateus, ocorrerá a partir de outro contrato, obtido com emenda parlamentar no valor de R$ 379 mil.

Os recursos para as obras (excetuados os investidos no Bairro Ana Paula, que são oriundos do próprio Município) fazem parte do convênio de R$ 7.877.169,99 assinado pelo prefeito Marcio Rauber no início do mês de abril na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano.

Por este convênio de quase R$ 8 milhões, também serão realizadas as obras de recape asfáltico no São Francisco, no Flórida e no Rainha. Existe ainda um processo já aprovado no Ministério das Cidades de aproximadamente R$ 1 milhão para obras de infraestrutura urbana no Jardim Marechal. “O recape nos bairros é mais um compromisso nosso, assumido com os rondonenses e que agora estamos cumprindo”, disse o prefeito Marcio Rauber.