Administração altera matérias específicas do vestibular

(Foto: Divulgação )

Interessados precisam de conhecimentos específicos nas matérias de Inglês e Matemática

O curso de Administração da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), câmpus de Cascavel, aprovou a alteração das matérias específicas cobradas no vestibular para ingresso no curso. Agora, os interessados em cursar Administração, precisam de conhecimentos específicos nas matérias de Inglês e Matemática.

Segundo a coordenadora do curso, professora Sandra Mara Stocker Lago, a mudança foi realizada para que o curso de Administração consiga aumentar a inserção dos alunos nas atividades internacionais que o Colegiado deseja implementar no curso com a mobilidade discente.

Ela explica que o curso vem sendo estruturado para a inclusão dessas atividades desde 2017, quando o novo PPP (Projeto Político Pedagógico) foi aprovado, semestralizando diversas disciplinas para possibilitar o processo de intercâmbio aos alunos. “Isso possibilita maior flexibilidade para a mobilidade discente nacional e internacional, acompanhando uma tendência dos cursos de Administração no Brasil”, destaca.

Como a disciplina de Língua Portuguesa (matéria anteriormente específica do curso) já é avaliada na redação do vestibular, o colegiado do curso acredita que não haverá prejuízo desta área na seleção.

A coordenadora também enfatiza que a mudança é parte de uma estratégia de longo prazo do curso para incrementar a qualidade de ensino e possibilitar diferentes experiências de aprendizagem para os egressos.

Para mais informações sobre a mudança no processo seletivo para o curso de graduação em Administração, entre em contato com o Colegiado do curso, pelo telefone (45) 3220-3233.