Adapar promove seminário sobre agrotóxicos

Cascavel - A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) promove nos dias 22 e 23 de agosto, no Anfiteatro Emir Sfair, em Cascavel, seminário estadual sobre o uso de agrotóxicos no campo. O evento tem como objetivo ampliar o debate sobre o assunto e atualizar os fiscais agropecuários, profissionais da área e produtores rurais e comunidade sobre o tema.

A programação contará com diversas palestras, envolvendo profissionais da 10ª Regional de Saúde, da Adapar, do Ministério Público, da Andav (Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários), da Embrapa, da Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), da Polícia Federal e muitos outros. Entre elas estão o panorama de fiscalização do uso dos defensivos, receituário agronômico, importância dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), contrabando, tecnologias de aplicação, e-commerce de defensivos, eficácia e responsabilidade civil.

Segundo o supervisor regional da Adapar de Cascavel, o médico-veterinário Juliano Moura, o uso de defensivos agrícolas está sendo muito discutido pela sociedade e é necessário promover um debate amplo e mais coeso, uma vez que há muita desinformação e polêmicas. “É uma oportunidade para que os profissionais da área troquem informações e se atualizem. Convidamos a todos para participar e contribuir nesse evento aqui em Cascavel”.

Inscrições

As inscrições para participar do evento poderão ser feitas via Escola de Gestão do Paraná, até 12 de agosto, por meio do link: goo.gl/XMT4sH. Após essa data os interessados devem entrar em contato pelo telefone (41) 3313-4167 e falar com a Suzana. As inscrições no local dependerão da disponibilidade de vagas. Mais informações: [email protected]