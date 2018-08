Ações reforçam importância do aleitamento materno

Toledo - Em alusão à Semana Mundial de Amamentação, comemorada de 1º a 7 de agosto, cujo tema deste ano é “Amamentação é a base da vida”, a Secretaria Estadual de Saúde promove o Agosto Dourado.

A 20ª Regional de Saúde de Toledo fará em parceria com o Hospital Bom Jesus um chá da tarde para mães doadoras de leite materno e mães da UTI Neonatal, nesta quinta-feira (2).

Na sexta-feira será realizada capacitação para profissionais de saúde do Ciscopar, especialmente àqueles que atendem as gestantes de alto risco e risco intermediário. E, para fechamento das atividades, no dia 6 de agosto (período da tarde) haverá roda de conversa com gestantes de alto risco atendidas no Ambulatório do Ciscopar. As atividades serão realizadas em parceria com o Ciscopar e Hospital Bom Jesus, serviços de referência e que atendem as gestantes e as mães no puerpério.

Agosto Azul

Como o tema do Agosto Azul, este ano também vai abordar a participação dos pais no pré-natal e no acompanhamento e nos cuidados do bebê. Os pais serão convidados a participar dessas atividades.

Com o slogan “Sou pai, faço parte”, serão abordados os direitos dos homens para o exercício da paternidade ativa, como envolver os homens na participação do planejamento familiar e planejamento reprodutivo, realizar testes rápidos, atualizar cartão de vacinas, realizar tratamento odontológico.

Durante este mês, os municípios estarão desenvolvendo diferentes programações que envolvem exames e consultas, palestras educativas e até mesmo atividades (como passeio ciclístico).

Sarampo e pólio

Também no mês de agosto haverá a campanha de Vacinação do Sarampo e Poliomielite, bem como a atualização do calendário vacinal da criança. A campanha será de 6 a 31 de agosto, com dia D no sábado dia 18. O público-alvo serão crianças maiores de 12 meses e menores de cinco anos. É importante levar a carteirinha de vacinação.