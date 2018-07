Ações da Operação Rondon são levadas a Ramilândia

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) e a Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná) realizaram, no câmpus de Cascavel, a cerimônia de abertura da Operação Rondon Paraná, que segue no município de Ramilândia, até o dia 22 de julho.

O evento contou com a presença do diretor do câmpus da Unioeste de Toledo, Remi Schorn, da pró-reitora de rxtensão, Sandra Regina Belotto, do prefeito de Ramilândia, Wilson Bonamigo, e do secretário de Planejamento, Bruno José Smek. Estiveram presentes também, os coordenadores da Operação Rondon na Unicentro, professores Marcelo de Oliveira Garcia e Marco Antonio Bestetti Paccola, além dos coordenadores da Operação na Unioeste, Adriane Martins e Gisleine Titon. Posteriomente à cerimônia, foi realizado um almoço de confraternização.