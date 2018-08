Acidente na BR-277 deixa quatro mortos

Automóvel ficou completamente destruído ao bater em árvore, às margens da rodovia (Foto: Aílton Santos )

Catanduvas - Quatro pessoas morreram em um acidente registrado na tarde de ontem na altura do KM 545 da BR-277, perto do posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Catanduvas.

De acordo com informações da polícia e dos socorristas que prestaram atendimento à ocorrência, quatro pessoas morreram na hora e uma ficou gravemente ferida. O motorista do veículo precisou ser atendido por socorristas do Consamu, que o levaram com risco de morte para o HU (Hospital Universitário) de Cascavel.

Além do helicóptero do Consamu, a Ecocataratas foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo os socorristas, o motorista do veículo Gol seguia pela BR-277 quando perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore. As marcas de frenagem ficaram sobre a pista e o veículo ficou totalmente destruído.

O local foi isolado e o IML (Instituto Médico Legal) acionado para recolher os corpos.

O cenário do acidente fica a pouco mais de cinco quilômetros do acidente registrado em Ibema na noite da última sexta-feira, no qual um homem morreu após colisão na BR-277.

Quatro pessoas morrem e uma fica gravemente ferida em acidente na BR-277 próximo à Ibema. Região Oeste do Paraná. Posted by O Paraná / Hoje News on Monday, August 6, 2018