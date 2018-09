Ação integrada desmantela quadrilha que roubava e revendia máquinas agrícolas

Santo Antônio do Sudoeste - A Operação Roda Livre de combate à distribuição de máquinas agrícolas roubadas na fronteira sudoeste paranaense com a Argentina confirmou nesse fim de semana o que as forças de segurança vinham investigando por meses. Uma quadrilha reunia empresários do setor - alguns tradicionais no segmento de revenda de máquinas agrícolas - e um forte esquema voltado para furto e roubo até a distribuição.

O principal destino desses equipamentos de alto valor era o sudoeste do Paraná, mas as máquinas, principalmente tratores, não ficavam somente ali.

Segundo as investigações, as máquinas geralmente novas ou com pouco tempo de uso mais caras eram vendidas no sudoeste do Paraná e no oeste de Santa Catarina, e também na região oeste do Paraná. As de menores valores eram levadas para a Argentina. Ao todo, estima-se que hajam mais de cem famílias lesadas, seja pelo roubo/furto, seja pela receptação.

Isso porque, de modo geral, os produtores que faziam a compra eram enganados e adquiriam como se fossem equipamentos novos, inclusive com a emissão de notas fiscais. Só que, embora tenham comprado de boa-fé, eles perdem o equipamento e terão de amargar o prejuízo financeiro. Inclusive, a maior parte do maquinário foi financiada.

A quadrilha atuava com furtos e roubos a propriedades desde o interior de São Paulo até o interior do Rio Grande do Sul, passando necessariamente por propriedades do Paraná.

Durante a operação foram apreendidos dez tratores e implementos para o campo, um deles nessa segunda-feira (3), mas de 2017 para cá já foram 19 máquinas apreendidas.

A tendência, segundo o serviço de inteligência, é que as interceptações continuem, uma vez que estão em busca de novos elementos e de provas que devam revelar mais integrantes dessa rede e outros itens roubados/furtados. A coordenação da operação, que reuniu policiais civis, militares, federais, Ministério Público Estadual e a Força Nacional, reforça que se trata de uma rede milionária.

A operação

Ha cerca de 40 dias policiais federais de Foz do Iguaçu e militares de Santo Antônio do Sudoeste e de Capanema vinham realizando uma série de operações de combate à receptação de tratores e implementos agrícolas produtos de furto/roubo em várias regiões do Brasil que eram trazidos para os municípios da fronteira sudoeste paranaense com a Argentina.

Dali, eles eram vendidos por uma revendedora de máquinas agrícolas com sede em Santo Antônio do Sudoeste e filial em Capanema.

Somente no fim de semana foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em revendedoras de máquinas nessas duas cidades e na residência de um empresário em Santo Antônio do Sudoeste, que foi preso. O nome dele não foi divulgado pela polícia.

Apreensões reentes

Em 25 de julho foi apreendida na filial de Capanema uma pulverizadora avaliada em R$ 100 mil. Em 23 de agosto foi apreendido na sede da concessionária em Santo Antônio do Sudoeste um trator avaliado em R$ 180 mil. Em 31 de agosto foi apreendido na sede da empresa em Santo Antônio do Sudoeste um trator avaliado em R$ 220 mil. Também no dia 1º de setembro foram apreendidos três tratores em Capanema, avaliados em R$ 310 mil, além de quatro tratores em Santo Antônio do Sudoeste, que, juntos, passam de R$ 550 mil.

Ontem foi apreendido mais trator, mas o valor não foi informado.

Considerando apenas as apreensões mais recentes, foram recolhidos R$

1,260 milhão em máquinas agrícolas suspeitas de serem produtos de furto e roubo em vários estados brasileiros.

O proprietário da rede de concessionárias agrícolas residente em Santo Antônio do Sudoeste foi preso em flagrante e está na Delegacia de Polícia, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário.

Ontem os investigadores receberam a informação de um local onde estavam pelo menos mais três tratores.