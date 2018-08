Ação da PF impede entrada de maconha pelo Paraná

Salto Del Guairá - A prisão de dez pessoas do lado de lá da fronteira, na cidade de Salto Del Guairá nesta semana, contou com o envolvimento e a participação do serviço de inteligência da Polícia Federal brasileira.

Isso porque a PF já havia alertado as autoridades do país vizinho sobre o envolvimento, inclusive de um agente público, no forte esquema de abastecimento da droga a facções criminosas no Brasil.

Conforme divulgado na edição da última terça-feira do Jornal O Paraná, o início da colheita da maconha no país vizinho que acaba de começar coloca as autoridades brasileiras em alerta.

A droga apreendida esta semana com o bando - cerca de 16 toneladas, que no mercado brasileiro poderia render até R$ 30 milhões aos traficantes - é o entorpecente recém-colhido e que passaria pelas rodovias da Costa Oeste do Paraná até chegar ao destino, em todos os cantos do País.

Durante a deflagração da operação, além da droga, dez pessoas foram presas, entre elas um fiscal do combate ao narcotráfico, identificado como Wilson Gauto, assistente fiscal da Unidade Especializada na Luta Contra o Narcotráfico de Salto Del Guairá.

Duas embarcações e armas também foram localizadas em uma casa e em um sítio onde as ações foram deflagradas.

A organização criminosa também operava em portos clandestinos nas margens do Rio Paraná para a passagem da droga ao Brasil.

O líder do bando também foi preso. Ele foi identificado, segundo o Serviço Nacional Antidrogas no Paraguai, como Flaviano Giménez.