Acadevi cobra contratação de estagiários

Reportagem: Marina Kessler

Foto: Fábio Donegá

Há quatro meses, uma parceria entre a Acadevi (Associação Cascavelense de Deficientes Visuais) e a Prefeitura de Cascavel, firmada há 20 anos, foi rompida. Segundo o representante da Associação, Ivan de Pádua, três contratos de estágio que deveriam ser assinados ainda em maio para atendimentos na sede e na Biblioteca Pública não foram finalizados até o momento.

As vagas são destinadas a deficientes visuais que cursam algum tipo de graduação. Na maioria dos casos são estudantes de Pedagogia, que são responsáveis pelo atendimento às famílias dos associados e também ao deficiente, além de auxiliar os usuários da biblioteca que necessitam de apoio em braile.

“Em todo este período em que estamos sem os estagiários já foram feitas diversas cobranças semanais à prefeitura para que contrate os profissionais”, diz Ivan. As cobranças, no entanto, não haviam sido atendidas até a manhã de ontem, quando um grupo de 20 pessoas foi até a prefeitura para solucionar de vez o problema. O intuito era conversar com o prefeito Leonaldo Paranhos, porém, quem os recebeu foram os secretários de Assistência Social, Hudson Moreschi, e de Planejamento e Gestão, Edson Zorek.

Na ocasião, segundo Pádua, ficou acordado que até o dia 20 de julho os dois estagiários da Acadevi serão remanejados. Já o da biblioteca será encaminhado ainda nesta semana. “Os secretários disseram que iam tentar contratar os estagiários antes do prazo estabelecido, que é na próxima sexta-feira”, comenta Pádua.

A Acadevi possui hoje 400 associados. Os atendimentos feitos pelos estagiários, especialmente os que trabalham na sede da Associação, envolve a reintegração dos deficientes visuais na sociedade e apoio à reinserção no mercado de trabalho e na educação.

Legenda: Representantes da Acadevi foram até a prefeitura para cobrar a contratação de estagiários

BOX

O que diz a prefeitura

A Prefeitura informou que tem compromisso em renovar o convênio com a Acadevi e que está em fase de finalização a elaboração do acordo de colaboração, de acordo com as novas regras.