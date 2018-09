Abertas as inscrições para o Excelência em Gestão

“O caminho da autogestão à excelência em gestão”. Esse é o tema da palestra que será ministrada pelo ex-presidente do Sistema Ocepar João Paulo Koslovski no início do 3º Fórum de Excelência em Gestão no dia 20 de setembro, no auditório da Ocepar, em Curitiba. O evento, destinado a profissionais que atuam nas cooperativas do Paraná, terá como tema “Inovação em gestão”. As atividades serão realizadas das 8h30 às 17h.

A programação contempla ainda a apresentação dos resultados da pesquisa de governança e do Programa de Excelência, que será feita pelo superintendente do Sescoop/PR, Leonardo Boesche.

Representantes das cooperativas Frísia e Sicoob e da Copel Distribuição irão apresentar cases de sucesso. Haverá ainda a participação de Sandro Magaldi, considerado um dos maiores experts em Gestão Estratégica de Vendas do país. Ele vai falar sobre “Gestão do amanhã: inovação, gestão e liderança para vencer na 4ª revolução industrial”.

As inscrições podem ser efetivadas pelo e-mail [email protected] e pelo telefone (41) 3200 1136.