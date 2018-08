Abertas as inscrições para a etapa classificatória do Fermop

O Município de Marechal Cândido Rondon abriu as inscrições para a audição classificatória para a etapa classificatória de Guaíra do 13º Fermop (Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná).

O evento classificatório está programado para a próxima terça-feira, às 19h, na Casa Cultural. Os interessados podem se inscrever até esta sexta-feira (3), na Secretaria de Cultura, munidos de cópia de CPF, RG, comprovante de endereço e título de eleitor.

Menores de idade deverão levar documentos pessoais próprios e dos pais para efetuarem a inscrição.

Os rondonenses podem se inscrever em uma das seguintes categorias: sertaneja, popular, gospel e kids. Na categoria para crianças há a restrição de idade, que deve ser entre 8 e 15 anos.

No ato de inscrição o candidato deve informar o nome da música escolhida para a apresentação. "Uma vez escolhida a música, ela não pode ser mudada e os vencedores do Fermop em 2017 não podem se inscrever", explica a secretária de Cultura, Márcia Veit.

Nessa audição, o primeiro colocado de cada categoria garantirá a classificação para a etapa de Guaíra, que está marcada para o dia 25 de agosto.