A força da pecuária mostrada em Cascavel

Show Pecuário aconteceu no Parque de Exposições Celso Garcia Cid (Foto: Divulgação)

A 4ª edição do Show Pecuário mostrou a força do setor na região. Os leilões promovidos evento promovido pelo Sindicato Rural de Cascavel e pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná, movimentaram aproximadamente R$ 1,2 milhão. Animais de diversas raças foram comercializados para diversos estados do Brasil. O evento acontece no Parque de Exposições Celso Garcia Cid.

O primeiro leilão realizado no Show Pecuário 2018 foi um grande sucesso. Organizado pela Panorama Leilões, o evento contou com 600 animais, sendo 550 deles comercializados. As vendas movimentaram R$ 600 mil. A bovinocultura de corte dominou o tema das palestras realizadas durante o evento.

No último dia do evento, que aconteceu durante a semana passada, houve um dia especial às produtoras rurais. Mais de 600 mulheres de Cascavel, Santa Tereza do Oeste e Santa Lúcia participaram do evento intitulado “Encontro das Mulheres do Agronegócio.” Todas elas ganharam um dia diferente, de descontração e muita informação. As mulheres também participaram de palestras técnicas e voltadas à autoestima.