A chuva para a safra de verão

Para a Região Sul, a previsão é de chuvas dentro da normalidade ou um pouco acima, condição traz certo alívio ao campo (Foto: Aílton Santos)

​O vazio sanitário da soja termina durante o mês de setembro nos principais estados produtores do Brasil e é quando o plantio começa. No entanto, diante das condições de seca que tomam conta da região central do País, produtores brasileiros da oleaginosa e de milho começam a ficar preocupados, já que a continuidade dessa situação comprometeria os preparativos da safra de verão no País.

O mapa de anomalias de precipitação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para o trimestre (agosto, setembro e outubro) mostra a tendência de chuva dentro da normalidade a ligeiramente abaixo do normal em grande parte do Centro-Oeste, acompanhado de temperaturas médias acima do normal climatológica, devido a permanência de massa de ar seco e quente, principalmente nos meses de agosto e setembro.

A mesma condição vale para áreas da Região Sudeste. Enquanto em localidades do Sul, do Norte e do Nordeste a tendência aponta para chuvas dentro da normalidade em relação aos últimos anos a levemente acima. As médias climatológicas trimestrais de precipitação total e também de temperatura média do modelo climático do Inmet têm como referência o período de 1981 a 2010.

As chuvas nos últimos dias de julho se concentraram apenas nas extremidades do país e o tempo firme tomou conta da maior parte das regiões produtoras com a atuação de uma massa de ar seco. No entanto, previsões estendidas já mostravam a tendência de mais chuvas nessas áreas, mas ainda em baixos volumes, e sem confirmação de continuidade nos próximos meses.

Mapas do centro de previsão da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês), nos Estados Unidos, mostram a tendência de mais chuvas sobre áreas do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil já no período de 7 a 11 de agosto. Essa previsão de longo prazo, no entanto, ainda deve ser confirmada.

"Começamos agosto com uma mudança de padrão no Sudeste, mas apenas no primeiro decêndio do mês é que chuvas ainda fracas chegam a áreas no interior do Brasil. No entanto, o solo da região está bastante seco e essas precipitações não devem recuperar os baixos níveis de água", explicou a Somar Meteorologia acrescentando que em setembro mais precipitações estão no radar e que em outubro deve voltar a ficar seco na região.

Para as principais empresas meteorológicas do Brasil ainda é cedo para confirmar o real potencial dessas chuvas nos meses de setembro e outubro, quando devem ser iniciados os trabalhos de plantio da nova safra.

Para este mês

O mês de agosto deve seguir com chuvas ainda bastante concentradas nos extremos Norte e Sul do Brasil, mas elas retornam a algumas áreas produtoras, de acordo com a Somar Meteorologia. "As previsões para agosto do modelo americano mostram chuva acima do normal no Sul, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Mato Grosso do Sul, e chuva abaixo do normal no litoral leste do Nordeste. No Sul a chuva fica concentrada no primeiro decêndio e no fim do mês", afirma a empresa meteorológica.

De forma geral, o mês de agosto terá temperaturas em média de um a 2ºC mais baixas do que o normal em áreas do Sul e Centro-Oeste. Para o mês de setembro, a Somar aponta uma condição de mais chuvas sobre áreas centrais do País. No entanto, apesar de animar os produtores, em outubro a tendência é de uma condição mais seca.