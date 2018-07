Imagens mostram onça parda no Lago Municipal

Na noite de quinta para sexta-feira (13), a onça parda foi avistada novamente no Lago Municipal de Cascavel, no oeste do Paraná. Desta vez, o felino foi flagrado próximo à casa da Guarda Patrimonial, atrás da Igreja do Lago. Cerca de 50 minutos após o primeiro registro, a onça retornou ao mesmo local e capturou uma galinha.

Presença de onça pode se tornar cada vez mais comum

Apesar de inusitada para a população de Cascavel e também para os gestores da Secretaria Municipal de Ambiente, a presença de onça parda na cidade pode ser tornar cada vez mais comum, assim como vem ocorrendo em todo o Brasil em ambientes urbanos. Com uma mata central de mais de 100 hectares, Cascavel tem cenário propício para esses animais silvestres circularem livremente, como está ocorrendo no Lago Municipal nos últimos dias, espaço que foi fechado por medida de segurança da população e para garantir a saúde do próprio animal.

Essas informações foram repassadas à imprensa na tarde de ontem (12) pelo secretário de Meio Ambiente, Rômulo Quintino, que, com o médico-veterinário da Sema, Eloir Detoni, e demais funcionários da secretaria, reuniu órgãos ambientais, o Corpo de Bombeiros e o especialista Carlos Brocardo, do Projeto Onça do Iguaçu, para uma avaliação técnica da metodologia que vem sendo empregada, visando reunir o maior número de instrumentos de trabalho dos diferentes órgãos de atuação ambiental.

Ao contrário do que se pensava, Brocardo disse que a hipótese mais provável é de que a onça não tenha vindo do Parque Nacional do Iguaçu. Acredita-se que o animal viva no entorno do Município, uma vez que há mapeamento da espécie na área rural de Cascavel. São animais solitários, ágeis, espertos, que, segundo ele, "não colocam as pessoas em risco, pois têm muito mais medo da gente do que a gente deles; há o risco apenas se estiver comendo ou correndo".

Mas então vem a pergunta: por que deixar o lago fechado? Brocardo disse que o Município agiu com prudência na decisão de fechar o local enquanto avalia a situação, tenta capturar o animal ou, nesse meio tempo, ele mesmo volte para o habitat natural espontaneamente.

"A decisão é a de manter fechado porque, apesar de saber dos hábitos do animal, não há 100% de garantia. Então não se arrisca. O Poder Público precisa manter a segurança das pessoas, pois um pequeno acidente, depois de saber da existência desse animal, é muito grave. E nossa responsabilidade passa por isso", afirmou Detoni, para quem "Cascavel vive um novo momento nesta grande área ambiental, o que exigirá um monitoramento constante a partir e agora".

Captura

De acordo com Rômulo Quintino, a secretaria, diante da chegada de novos equipamentos trazidos com o reforço do Projeto Onça do Iguaçu, seguirá com as tentativas de capturar o animal. Caso seja bem-sucedida a metodologia, quando capturada a onça será definido pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná) a destinação dela para uma área silvestre da região.

Crime ambiental

O capitão Eckemann, do Corpo de Bombeiros, que participou da reunião e da coletiva com a imprensa, orienta a população, em caso de avistar a onça, que evite acuar o animal e imediatamente acione a corporação pelo telefone 193, "para que possa ser iniciado o procedimento correto de manter o animal em segurança, uma vez que a onça parda está catalogada como em extinção". Ele alerta ainda que o abate do animal é crime ambiental inafiançável.