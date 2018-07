Horóscopo semanal de 15 à 21 de julho de 2018

(Foto: Divulgação )

ÁRIES

O cenário é de grandes transformações na vida doméstica e nas relações familiares. Pode acontecer uma reforma, bem como uma mudança de casa, cidade ou país. Um aspecto positivo de Netuno e Júpiter em signos de água indica estabilidade no mundo emocional. Você se mostra receptivo e amoroso durante o período.

TOURO

Pelos próximos seis meses, o cenário é de transformações relevantes com relação aos estudos e aos contatos profissionais. Um desses contatos promete mudanças extraordinárias para a sua vida. Um aspecto positivo de Netuno e Júpiter em signos de água indica, para os meses que seguem, movimento nos assuntos ligados às viagens para outros países.

GÊMEOS

O cenário é de relevantes transformações nas finanças e vida material para os próximos seis meses. Um contrato pode ser negociado e deve aumentar significativamente os seus lucros. Um aspecto positivo de Netuno e Júpiter em signos de água indica dinamismo na carreira, projetos profissionais e vida financeira.

CÂNCER

Iniciamos a semana sendo influenciados pela Lua Nova em seu signo que se apresenta sob a tensão de Plutão, mas em ótimo aspecto com Netuno e Júpiter e acompanhada de um eclipse. A partir do dia 17, uma nova fase de vida se apresenta. Um aspecto positivo de Netuno e Júpiter em signos compatíveis ao seu indica boas novas na relação com os filhos e na vida a dois.

LEÃO

Relevantes transformações devem acontecer nos próximos seis meses, na vida emocional. Uma espécie de limpeza nas emoções é promovida. É importante cuidar da saúde e dos caminhos espirituais com atenção. Um aspecto positivo de Netuno e Júpiter em signos de água indica dinamismo nas relações familiares e vida doméstica.

VIRGEM

Previsão de mudança nos trabalhos realizados em equipe e nos contatos comerciais. Pode surgir um convite para atuar num projeto social ou político. A oportunidade de chefiar uma nova equipe de trabalho não está descartada. Um aspecto positivo de Netuno e Júpiter em signos de água indica negociações referentes a parcerias e sociedades comerciais. A comunicação é beneficiada.

LIBRA

Iniciamos a semana com profundas transformações nos planos de negócios e projetos de trabalho. A partir do dia 12, um novo projeto pode marcar a sua vida. Um aspecto positivo de Netuno e Júpiter em signos de água indica mudanças na rotina de trabalho e força na vida financeira e material. Um novo emprego ou projeto pode surgir como oportunidade.

ESCORPIÃO

Esta semana transformações nos projetos de médio prazo que se referem a empresas e pessoas de outros países devem acontecer. São possíveis: conquista de dupla cidadania, mudança de país ou viagem de intercâmbio. Um aspecto positivo de Netuno e Júpiter em signos compatíveis ao seu indica boas novidades nos projetos de estudo e viagens internacionais.

SAGITÁRIO

Melhoria em negociações e acordos referentes a uma parceria ou sociedade financeira. Uma grande soma monetária pode estar em jogo. Bom momento para valores provenientes de divórcio e herança. Um aspecto positivo de Netuno e Júpiter em signos de água indica aprofundamento emocional e conexão com o Sagrado.

CAPRICÓRNIO

As influencias da Lua Nova em Câncer apresentam um ótimo aspecto com Netuno e Júpiter e acompanhada de um eclipse. Esta semana devem surgir melhorias nas relações pessoais e profissionais. O período pode significar o estabelecimento de uma boa parceria ou sociedade comercial. Um namoro pode começar. Se for comprometido, um casamento pode ser marcado. Um aspecto positivo de Netuno e Júpiter em signos de água reforça a formação de vínculos mais consistentes.

AQUÁRIO

Para esta semana deve haver transformações na rotina, sobretudo na vida profissional. Um novo projeto tem tudo para desencadear esse período de mudanças. Se estiver buscando nova colocação no mercado de trabalho, uma oportunidade pode surgir. Um aspecto positivo de Netuno e Júpiter em signos de água indica a necessidade de cuidar da saúde com mais atenção.

PEIXES

Um romance pode virar um namoro comprometido. Uma gravidez ou um relacionamento promete abrir a temporada de mudanças. Um aspecto positivo de Netuno em seu signo e Júpiter em Escorpião reforça a possibilidade de chegada dos acontecimentos que vão mexer com os seus sentimentos. Momentos de alegria estão por vir.