547 eleitores vão votar em trânsito

Encerrado o prazo para requerer o voto em trânsito na último quinta-feira (23), Curitiba aparece como a cidade do Estado que receberá o maior número de eleitores de outras cidades do Brasil por ocasião das eleições de 2018: 2.408 eleitores solicitaram a transferência temporária do título de eleitor para a capital paranaense. Em segundo lugar está Foz do Iguaçu, que receberá 965 eleitores de outras cidades, seguida de Londrina, com 471 eleitores, Cascavel, com 547, e Maringá, com 456.

A mesma ordem se mantém no caso da estatística relativa aos atendimentos a eleitores que desejam votar fora do seu domicílio eleitoral nas eleições de outubro. Curitiba recebeu 2.059 requerimentos; Foz do Iguaçu teve 852 solicitações; Londrina contou 471 atendimentos; em Cascavel, foram 444 solicitações; e, em Maringá, foram atendidos 436 eleitores.