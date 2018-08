4ª edição do Eco Triathlon Cascavel está com as inscrições abertas

(Foto: Divulgação )

Uma das melhores provas de Short Triathlon do Brasil está com as inscrições abertas para a 4ª edição. O Eco Triathlon Cascavel, realizado pelo Centro Universitário FAG e 4º Grupamento de Bombeiros de Cascavel, está marcado para o dia 30 de setembro e terá mais uma vez o Lago Municipal como cenário.

O evento oferece duas opções de prova: individual nas categorias Speed Masculina e Feminina, Mountain Bike Masculina e Feminina, e o revezamento, que deverá ser composto por três atletas obrigatoriamente, podendo ser misto (masculino e feminino). A prova é Federada, sendo etapa do Campeonato Paranaense de Short Triathlon. A prova consiste em 750 metros de natação, 20 quilômetros (4 voltas de 5 quilômetros cada) de ciclismo num circuito de asfalto perfeito, completamente fechado para a prova, e 5 quilômetros de corrida, em um trecho em boa parte sombreado. Tudo isso tendo como cenário o Lago Municipal de Cascavel, a maior reserva ecológica urbana do sul do Brasil. São quase 117 hectares, dos quais 60 são de mata nativa e 39 hectares de lâmina d'água. Uma prova para celebrar o meio ambiente e o esporte. Junta-se à beleza do palco do evento a excelente estrutura de staff e organização.

No ano passado, o evento reuniu quase 300 participantes, além de um público expressivo como espectador. As inscrições devem ser feitas no site www.ecocascavel.com.br/ e o custo varia entre R$ 240 e R$ 425.