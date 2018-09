3.200 pessoas devem participar do 7 de Setembro

O tradicional desfile cívico de 7 de Setembro contará com 3.200 participantes. A edição deste ano será realizada mais uma vez no Parque Ecológico Diva Paim Barth, a partir das 8h. Ao todo, 82 grupos fizeram a inscrição para o evento: escolas, empresas e demais entidades.

A família Formighieri, Valdir e Nilza, acenderá a Tocha Simbólica, representando todos os pioneiros do Município. O evento contará ainda com apresentação de três fanfarras, a de Novo Sobradinho, São Luiz e Novo Sarandi. O primeiro grupo do desfile será formado por representantes do 19° Batalhão da Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança e Trânsito de Toledo.

O segundo grupo será composto por estudantes, e o terceiro pelo Centro de Revitalização da Terceira Idade.

O quarto grupo contará com clubes, grupos de escoteiros, secretarias e fundações. Em seguida, escolas de dança, esportes, associações e instituições de ensino superior.

No último serão os grupos com veículos alegóricos, sendo nove grupos de carros e cinco de motos, e três grupos com cavalos encerram o desfile.

A Secretaria Municipal de Educação é a organizadora do desfile. A responsável, Líbera Heloisa Stedile, destaca a importância do evento: “Acredito que o desfile é um marco de patriotismo, onde mesmo no momento conturbado que vivemos referentes à situação política do país, não devemos desistir de incentivar nossas crianças de que é possível mudar para melhor o futuro da nossa gente, fazendo com que nossa história seja lembrada por todas as conquistas realizadas”, explicou.