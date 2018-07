2º Encontro de docentes será realizado na Unioeste

A Pró-Reitoria de Graduação, por meio da Diretoria Pedagógica - Dipe, em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, realizará o 2º Encontro de Docentes da Unioeste, no dia 17 de julho, no anfiteatro Arnaldo Busato, câmpus Cascavel. A palestra será às 9h, com a temática “Avaliação da aprendizagem: concepções, métodos e decorrências nas/das práticas avaliativas do professor universitário”.

convidada a palestrar é a professora Dra. Maria Isabel da Cunha, pós-doutora pela Universidade Complutense de Madri e Estágio Sênior realizado na Universidade de Sevilha. A professora é docente permanente do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pelotas e bolsista Produtividade PQ1 do CNPq e integrante da Rede Sul Brasileira de Investigadores da Educação Superior (Ries). Com extensa participação em pesquisas e projetos, sua experiência em Educação enfatiza os temas: educação superior, formação de professores, pedagogia universitária e docência universitária.

Destaca-se que a temática deste II Encontro originou-se de reuniões pedagógicas e de trabalho, de momentos de formação docente pontuais, e de outros encontros em todos os câmpus, acompanhados de suas assessorias pedagógicas, realizados pela Dipe, nos últimos anos.

O recorte sobre a avaliação da aprendizagem para este encontro foi também tema sugerido por muitos docentes que compreendem a necessidade de complementar sua formação para a especificidade da docência na Educação Superior, a qual por motivos variados, não lhes possibilitou maiores conhecimentos acerca do que engendra esse processo.

Discutir acerca da avaliação da aprendizagem na educação superior, abordando os desdobramentos didático-pedagógicos que se expressam conforme concepção de avaliação da aprendizagem praticada, é o objetivo deste II Encontro de Docentes, que, ao final, espera ter possibilitado o início de uma ampla reflexão docente acerca das práticas avaliativas desenvolvidas, motivando o aprofundamento do tema.