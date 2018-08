2ª reserva da biosfera transfronteiriça da AL

Foz do Iguaçu - Os 100 mil hectares de áreas protegidas da Itaipu Binacional devem se transformar, no futuro, em uma grande reserva transnacional da biosfera. Isso será possível graças ao reconhecimento das áreas protegidas da margem brasileira como zona-núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), título já concedido às áreas da margem paraguaia, em 2017. A chancela é dada pelo Programa “O Homem e a Biosfera” (MaB, na sigla em inglês) da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

O anúncio foi feito durante Seminário Internacional Corredores Ecológicos e Conectividade de Paisagem realizado essa semana no Refúgio Biológico Bela Vista (RBV). A chancela oficial à margem brasileira será feita no fim do ano, na reunião da Unesco, em Paris. Atualmente, existem 12 reservas transnacionais no mundo. Na América Latina, Peru e Equador já dividem uma reserva da biosfera transnacional.

“A existência de reservas da Mata Atlântica no lado paraguaio e no lado brasileiro faz que o bloco tenha uma atuação transfronteiriça”, explica o presidente do Conselho Nacional da RBMA, Clayton Ferreira Lino, um dos responsáveis por dar a chancela. “A área ainda não é reconhecida como reserva transnacional, mas isso pode acontecer no futuro”.

“É um reconhecimento muito importante para a empresa, mas também um reconhecimento grande para a Unesco. Itaipu é a única usina hidrelétrica que passa a ter esse título, o que faz dela um exemplo para outras empresas do ramo das energias sustentáveis”, colaborou a diretora da Unesco-Montevidéu, Lidia Brito.

O que é

O conceito de Reserva da Biosfera foi criado em 1972 pela Unesco para promover a pesquisa, a conservação do patrimônio natural e cultural e incentivar o desenvolvimento sustentável das regiões. Atualmente, o título é concedido a 669 áreas em 120 países. O Brasil tem sete tipos de reservas: Pantanal, Mata Atlântica, Cinturão Verde de São Paulo, Cerrado, Caatinga, Amazônia Central e Serra do Espinhaço.

Nos títulos concedidos pela Unesco, uma zona-núcleo se equipara ao Patrimônio Mundial da Humanidade. A título de curiosidade, o Parque Nacional do Iguaçu tem os dois títulos.