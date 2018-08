2.870 pacientes na fila de espera

Encaminhamento médico de 2013 pede urgência na realização do procedimento (Foto: Aílton Santos)

Apoiado em suas muletas, o aposentado Neri Boeno, de 59 anos, vive uma loooonga espera. Há 16 anos, o morador do Bairro Interlagos, em Cascavel, aguarda por uma cirurgia de hérnia de disco, que, segundo ele, tem lhe tirado o sono. Neri é apenas um entre os 2.870 casos que estão na fila de espera da Secretaria de Saúde de Cascavel por cirurgias eletivas. Somente para procedimentos cirúrgicos de hérnia são 117.

O carro estacionado em frente à residência já não tem mais utilidade, pois a doença, aliada a outras complicações de saúde, impedem Neri de dirigir. “Se eu saio de casa um dia, os outros seis dias da semana fico de cama, pois a dor é muito forte”, conta o homem, com os olhos marejados ao falar sobre seu drama. Segundo ele, tem ajuda da família e de vizinhos, que por muitas vezes o acompanharam nas consultas médicas.

O aposentado tem guardados vários exames e encaminhamentos do Município. Um deles é de 2009, outro de 2013, assinado inclusive pelo médico Milton Junior Neckel, que solicitava à época (cinco anos atrás) urgência no procedimento.

URGENTE!

No cabeçalho do receituário médico, com letras garrafais, o profissional destacou a necessidade da cirurgia com a palavra “urgente” (veja foto). No entanto, nem mesmo a indicação tirou Neri Boeno da fila de espera, que passa seus dias refém de analgésicos.

“Quando sinto muita dor, minha barriga incha, quase não consigo me mexer. Aí vou até a unidade de saúde, onde me medicam e quando passa a dor forte me mandam embora pra casa”, relata.

Boeno lembra que já pensou em situações extremas, tudo por conta da demora para a cirurgia: “Em uma das vezes que fui à UBS falei para o pessoal que me atendeu que eu mesmo iria cortar minha barriga e tirar a hérnia, pois já não aguento mais passar por isso”, desabafa.

O paciente já perdeu as contas de quantas vezes procurou atendimento na saúde pública de Cascavel e todo esse descaso o fez perder as esperanças. “Eu já nem vou mais atrás porque nunca resolvem nada. O jeito é se acostumar a viver com isso”, lamenta.

O que diz a prefeitura

Sobre o caso de Neri Boeno, a Secretaria de Saúde de Cascavel informa que consta atendimento em 5 de agosto de 2015 pelo médico Milton Junior Neckel. Após isso, o paciente “foi encaminhado à consulta de média complexidade/cirurgia geral, porém consta que a unidade de saúde [não especificada] tentou contatar o paciente, mas não o encontrou. Inclusive, anteriormente a esse episódio, em data de 11 de novembro de 2013, consta agendamento de média complexidade/cirurgia geral, com Marcelo Schmidt (Cisop), porém, também não houve comparecimento do paciente”, declara a pasta.

A Secretaria de Saúde orienta o paciente a procurar a Unidade de Saúde do Interlagos para que seja possível avaliar a situação e fazer os encaminhamentos necessários. “Lembramos ainda que, com a implantação do novo módulo de regulação das cirurgias eletivas pelo gestor estadual, que determinou a inserção dos pacientes no prestador credenciado a partir de junho de 2016, todas as AIHs [Autorizações de Internamento Hospitalar] passaram a ficar de responsabilidade do prestador solicitante no local e que o mesmo tenha vínculo para realização da cirurgia”, reforça.