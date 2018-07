235 prisões em 2018

Pelo menos seis operações foram realizadas pela Polícia Civil em Cascavel em menos de seis meses (Foto: Aílton Santos)

Apesar da falta de pessoal [leia mais na página 19], a Polícia Civil de Cascavel já prendeu, neste ano, até agora, 235 pessoas. Destas, 103 foram presas em menos de três meses, período em que o delegado Nagib Nassif de Palma está à frente da 15ª SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel.

Seis grandes operações foram realizadas neste período em diversos segmentos: estelionato, assalto a propriedades rurais, tráfico de drogas e quadrilhas que atuam no roubo a bancos, os chamados cofreiros. A maioria com integração da Polícia Civil com outras forças policiais e com a colaboração de outros estados.

Apenas desde 27 de abril, no novo comando, foram 11 prisões realizadas pela delegacia de homicídios, 65 pelo GDE (Grupo de Diligências Especiais), duas pela Delegacia da Mulher, cinco pelo Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente), e 20 pelo setor de estelionatos. “As prisões realizadas pela Polícia Civil são diferentes das prisões da Polícia Militar, que também atua com afinco, mas que, no caso da Polícia Civil, quando a prisão ocorre, já há toda uma investigação e elementos que comprovam os autores do crime e que fazem com que essas pessoas fiquem, de fato, presas. Estamos com foco no trabalho de combate ao tráfico de drogas, principalmente, que dele surgem todos os outros crimes, inclusive os homicídios, que têm diminuído drasticamente na cidade”, avalia o delegado-chefe da Polícia Civil de Cascavel, Nagib Nassif de Palma.

Reportagem: Tatiane Bertolino

Fotos: Aílton Santos

