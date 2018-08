100 mil visitantes são esperados para a 20ª Feira do Melado em Capanema

Capanema deve receber 100 mil pessoas na 20ª edição da Feira do Melado, que será realizada de quarta-feira (15) a domingo (19) no Parque de Exposições Armandio Guerra.

Os produtores da cidade e da região estão com a atenção voltada para atender toda a demanda da festa, produzindo melado, melaço, açúcar mascavo, cachaça e outros produtos. Muitas dessas agroindústrias têm produção e mercado o ano todo, o que faz com que nesse período o trabalho seja dobrado para conseguir atender o evento.

Tanto na família Haas, quanto na agroindústria Manguaba, serão 1500 kg de produtos, aproximadamente, destinados para comercialização na Feira do Melado. A Família Haas ainda terá outro stand com cachaça e licores. “Temos uma boa venda durante o ano. Boa parte disso veio de contatos feitos a partir da feira e sempre intensificamos a produção para poder comercializar um bom produto durante o evento”, afirma Gilberto Haas.

Já Edio Morgenstern, da Manguaba, destaca o diferencial dos produtos de Capanema. “A coloração e o sabor que conseguimos nos nossos produtos aqui, não é encontrada em outros locais, tem gente que vem de outros estados até aqui para comprar nossos produtos, pois ninguém consegue chegar num produto como esse de Capanema”.

Melado batido

O melado batido de Capanema, com uma coloração diferenciada da maioria dos demais produzidos no restante do país, é resultado de vários fatores, como tipo de solo, da cana, e o clima. O município segue um trabalho de anos anteriores em busca da Identificação Geográfica do produto o que garantirá ainda maior mercado e valorização dos produtos.

A feira do melado tem entrada gratuita para toda a área de exposições e, durante os cinco dias de evento.

Programação artística

A programação artística deste ano está recheada de atrações. A temporada de shows começa com a dupla Maiara e Maraísa que se apresentam no dia 15. Na quinta-feira, dia 16, as comemorações continuam com a dupla Fernando e Sorocaba. Na sexta-feira é dia de curtir o show do PPA com a dupla Pedro Paulo & Alex, que prometem tirar a cidade do chão.

O sábado vai embalar os corações apaixonados com a dupla Bruno e Barreto. Os ingressos para os shows custam de R$30 à R$60. O passaporte para todos os shows também está sendo vendido por R$90 na pista e R$ 130 para ingresso VIP. Todos os dias antes dos shows tem Dj Edson x Ava e depois dos artistas principais segue o baile com Barreto e Campo Grande!