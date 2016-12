Zaffari comemora ano de ouro

Se para a grande maioria dos brasileiros 2016 é um ano para esquecer, o mesmo não se aplica ao cascavelense Maurício Zaffari, pelo menos no campo esportivo. Ele se constitui em um dos maiores destaques do kartismo paranaense no ano, sagrando-se campeão da categoria Novatos no Campeonato Paranaense e na Copa Brasil. As duas competições foram disputadas no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel.

Segundo Maurício Zaffari, o ano foi excelente, quando repetiu os bons resultados das temporadas anteriores nas competições regionais e conquistou o título do Paranaense e da Copa Brasil de forma incontestável, estando sempre entre os primeiros colocados dos treinos livres as provas finais. “Será um ano inesquecível. Só tenho a agradecer aos meus patrocinadores e ao preparador Saddan”, completa Zaffari.