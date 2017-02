Vítima de agressão é encontrado caído no meio da rua

Uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada por volta das 4h50 de madrugada deste sábado (04) para atender uma vítima de agressão. Um homem foi encontrado caído no meio da rua e bastante ferido.

Com ferimentos graves, principalmente na cabeça, o homem estava caído no meio da Rua Dom João VI, entre a Avenida Rio Grande do Sul e a Rua Santa Catarina. O homem de 40 anos apresentava vários ferimentos no rosto, procedentes de uma possível briga e cortes de decorrência de uma garrafa de vidro que foi quebrada em sua cabeça.

Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros estiveram no local para socorrer o homem que foi encaminhado para atendimento médico na Unidade de Saúde 24 Horas.

Atualizada

Por volta da 10 horas deste sábado (04), Romiçon José da Silva, 40 anos na resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Segundo informações de terceiros, ele trabalhava a cerca de três meses em Marechal Cândido Rondon e residia em GoiásCom informações do Aqui Agora