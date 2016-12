Vin Diesel pede desculpas por entrevista constrangedora com repórter brasileira

RIO — Vin Diesel pediu desculpas pelo seu comportamento na entrevista com a youtuber brasileira Carol Moreira.

"Como todos vocês sabem, eu tento manter minhas entrevistas divertidas, especialmente quando estou na área de Xander", escreveu Diesel na noite de sábado, dois dias depois da entrevista ser publicada no YouTube. "Mas se eu ofendi alguém, peço desculpas, pois essa nunca é a minha intenção". Vin Diesel youtuber

A conversa tinha como gancho o lançamento do filme "xXx: Reativado", no qual o ator interpreta o personagem Xander Cage. Durante a entrevista, o ator americano interrompeu suas respostas em vários momentos para elogiar a beleza de Moreira, com frases como "Meu Deus, você é tão bonita", "Como posso fazer essa entrevista? Olhe para esta mulher" e "Eu estou apaixonado pela entrevistadora".

Ao publicar o vídeo, Carol incluiu um desabafo de Carol na abertura: "Durante a entrevista aconteceu uma coisa que eu não esperava. O Vin Diesel ficou 'apaixonado' por mim. Eu falo dessa forma porque ele começou meio que a me cantar no meio da entrevista, falar que eu era bonita e interrompeu a entrevista três vezes para falar disso."

Carol então destaca que aparece no vídeo rindo, "completamente desconfortável", pois não soube como reagir. Diesel fala sobre o início de sua carreira, o tempo em que foi segurança em Nova York e seu nome verdadeiro (Mark). Mas quando está comentando a influência de Tom Hanks em sua carreira (os dois trabalharam juntos em "O resgate do soldado Ryan"), ele interrompe a resposta para dizer, "Meu Deus, você é tão bonita" (aos 4min50).

"Deus, como ela é bonita. Eu estou certo? Olhe para ela. Como posso fazer essa entrevista? Olhe para esta mulher", continua o ator. Carol então agradece e pede que ele volte ao tema: "Me conte a sua história".

Diesel, no entanto, continua com os elogios: "Ela é tão bonita. Fale comigo, baby. Me conte sua história." Carol diz que está "com vergonha", mas o ator a chama para sair dali: "Vamos almoçar". E volta com outras frases durante a conversa como "Meu Deus, eu amo ela. Olha como ela é linda...", "Eu estou apaixonado pela entrevistadora", "O que há derrado? Eu sou o único que está percebendo? Olhe para ela!". Veja a entrevista

Entrevista de Carol Moreira com Vin Diesel