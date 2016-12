Vin Diesel constrange repórter brasileira durante entrevista

RIO — Vin Diesel deixou a youtuber brasileiro Carol Moreira constransgida durante uma entrevista feita durante a passagem do ator no Brasil para a CCxP. O vídeo foi publicado apenas esta semana, com um desabafo de Carol na abertura.

"Durante a entrevista aconteceu uma coisa que eu não esperava. O Vin Diesel ficou 'apaixonado' por mim. Eu falo dessa forma porque ele começou meio que a me cantar no meio da entrevista, falar que eu era bonita e interrompeu a entrevista três vezes para falar disso."

Carol então destaca que aparece no vídeo rindo, "completamente desconfortável", pois não soube como reagir. Diesel fala sobre o início de sua carreira, o tempo em que foi segurança em Nova York e seu nome verdadeiro (Mark). Mas quando está comentando a influência de Tom Hanks em sua carreira (os dois trabalharam juntos em "O resgate do soldado Ryan"), ele interrompe a resposta para dizer, "Meu Deus, você é tão bonita" (aos 4min50).

"Deus, como ela é boita. Eu estou certo? Olhe para ela. Como posso fazer essa entrevista? Olhe para esta mulher", continua o ator.

Carol então agradece e pede que ele volte ao tema: "Me conte a sua história".

Viesel, no entanto, continua com os elogios: "Ela é tão bonita. Falo comigo, baby. Me conte sua história." Carol diz que está "com vergonha", mas o ator a chama para sair dali: "Vamos almoçar". E volta com outras frases durante a conversa como "Meu Deus, eu amo ela. Olha como ela é linda...", "Eu estou apaixonado pela entrevistadora",

Veja a entrevista

Entrevista de Carol Moreira com Vin Diesel