Vídeo mostra atirador em ataque a boate em Istambul

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do ataque terrorista em Istambul

RIO- Imagens obtidas pelo jornal turco "Haberturk" mostram o momento em que o autor do ataque à boate Reina, em Istambul, inicia sua ação. Portando uma arma de cano longo, o homem abre fogo contra pessoas na rua. Ao menos 39 pessoas morreram e outras 65 ficaram feridas no ataque, na madrugada de domingo, em meio às comemorações pela chegada do Ano Novo. As autoridades turcas buscam o criminoso; nenhum grupo reivindicou, até agora, a autoria do ataque.

— As operações de buscas ao terrorista ainda estão em andamento. Espero que seja capturado rapidamente — declarou o ministro do Interior, Suleyman Soylu, que falou de um "atentado terrorista".

O agressor começou a atirar à 01H15 de domingo (20H15 de sábado, em Brasília) na famosa e exclusiva boate Reina, situada às margens do Bósforo, onde cerca de 700 a 800 pessoas festejavam o Ano Novo.

Segundo a emissora CNN, uma testemunha relatou que ouviu um barulho alto e, em seguida, um segurança pediu que todos saíssem da boate.

Até o momento, a informação oficial é de que o atirador alvejou um policial e um civil antes de entrar na casa noturna, quando abriu fogo contra as pessoas que estavam no local.

A emissora NTV noticiou que o atirador havia disparado entre 120 e 180 vezes durante sete minutos semeando o pânico, fazendo com que algumas pessoas se jogassem nas geladas águas do Estreito de Bósforo para escapar do massacre.

O primeiro-ministro turco, Binali Yildrim, qualificou como "infundadas" as informações da imprensa de que o autor do massacre estaria fantasiado de Papai Noel, explicou que ele havia deixado a arma no local e que havia se aproveitado do caos na boate para fugir.

Segundo o último balanço provisório das autoridades, 39 pessoas morreram, das quais pelo menos a metade seriam estrangeiras, e 65 ficaram feridas neste ataque.

Entre as vítimas fatais estrangeiras haveria, segundo as autoridades de cada país, pelo menos um cidadão belga-turco, uma israelense, três jordanianos, três libaneses, vários sauditas, um líbio, dois indianos, dois marroquinos, uma franco-tunisiana e um tunisiano.

Entre os feridos estariam pelo menos quatro franceses e outros quatro marroquinos.

Em decorrência de uma série de atentados nos últimos meses, cerca de 17 mil policiais estavam de prontidão em Istambul durante o ano novo para prevenir atentados.