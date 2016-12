Vidal tira onda e faz 'cesta' com bola de futebol nas férias; vídeo

O meia Arturo Vidal está de férias, mas certamente não desaprendeu a jogar futebol durante o recesso do Bayern de Munique, clube que defende na Alemanha. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Vidal esbanjou habilidade e fez uma "cesta" usando os pés, com direito a tabelinha em um canteiro de plantas (veja o vídeo abaixo).

Vidal mostra habilidade nas férias

Vidal ainda tirou onda após o lance de habilidade: "A qualidade não se perde nas minhas férias", escreveu o jogador do Bayern. O Campeonato Alemão fez uma pausa devido ao inverno europeu e só retorna em 20 de janeiro.

Na última partida antes das férias, o Bayern de Vidal & cia. derrotou o Leipzig por 3 a 0 e se isolou na liderança do Alemão, com 39 pontos. Logo atrás vem o próprio Leipzig, com 36 pontos.