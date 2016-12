Vendas do comércio do Rio recuaram 4,9% em novembro

RIO — As vendas do comércio lojista do Rio caíram 4,9% em novembro em comparação com o mesmo mês de 2015. Foi o menor índice de crescimento para o mês desde 2O03. Os dados são da pesquisa Termômetro de Vendas divulgada mensalmente pelo Centro de Estudos do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio), que abrange cerca de 750 estabelecimentos comerciais da Cidade. No acumulado de janeiro a novembro as vendas diminuíram 6,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação a outubro, as vendas de novembro recuaram 1,7%. Natal_2812

A pesquisa mostra que os indicadores negativos do mês de novembro foram puxados principalmente pela queda de 5,2%, nas vendas do Ramo Duro (eletrodomésticos, jóias, móveis e óticas) e de 4,1% do Ramo Mole (confecções e moda infantil, tecidos e calçados). Todos os setores apresentaram resultados negativos. A modalidade de pagamento mais utilizada pelos clientes foi à vista com menos 4,8% seguida da venda a prazo com menos 5,1%.

Segundo o presidente do CDLRio, Aldo Gonçalves, o resultado de novembro espelha o momento político e econômico por que passa o país e principalmente o Estado do Rio de Janeiro, que inibiram as vendas do mês e também influenciaram as compras antecipadas para o Natal, algo preocupante quando se considera a inflação em alta e o desemprego crescente.

Em relação às vendas conforme a localização dos estabelecimentos comerciais, no Ramo Mole (bens não duráveis) as lojas do Centro venderam menos 12,2%, as da Zona Norte menos 4,4% e as da Zona Sul menos 0,4%. No Ramo Duro (bens duráveis) as lojas do Centro faturaram menos 7,9%, as da Zona Norte menos 5,7% e as da Zona Sul menos 2,1%.