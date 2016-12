Vendas de Natal do varejo online sobem 3,8% em 2016, diz Ebit

SÃO PAULO - As vendas de Natal do varejo online no Brasil em 2016 subiram 3,8% em comparação com o ano passado, para R$ 7,7 bilhões, informou a empresa de pesquisa de mercado Ebit nesta segunda-feira.

Os dados, compilados pela Ebit entre 15 de novembro e 24 de dezembro, levam em conta o faturamento obtido na Black Friday, que este ano correspondeu a R$ 1,9 bilhão, o equivalente a 25% das vendas no período.

"As vendas natalinas foram mais concentradas nos dias da Black Friday e consequentemente esfriaram nas semanas seguintes", disse em nota o presidente-executivo da Ebit, Pedro Guasti.

O tíquete médio dos pedidos também aumentou este ano, para R$ 463, ante R$ 417 em 2015. Já o número total de pedidos apresentou queda de 5,9% em relação ao ano passado, para R$ 16,6 milhões.

Os números do varejo online vêm na contramão dos dados da empresa de informações de crédito Serasa Experian, que mostraram o segundo pior desempenho para o varejo brasileiro no Natal em 14 anos após caírem pelo terceiro ano consecutivo.