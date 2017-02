Vencedores do Nobel chamam Trump de racista e de sexista

BOGOTÁ - A proibição do presidente americano, Donald Trump, à entrada de refugiados e de cidadãos de sete países de maioria muçulmana nos EUA foi tema central de uma cúpula de vencedores do Prêmio Nobel da Paz, em Bogotá, na Colômbia — onde ele foi chamado de racista.

— Temos que lutar para encontrar a paz e justiça civil. Queremos dar um basta a este discurso de violência, de discriminação e de racismo — disse a ativista iemenita Tawakkul Karman, Nobel da Paz de 2011. — Não podemos isolar muçulmanos simplesmente por discordar da sua religião.

A iraniana Shirin Ebadi, vencedora de 2003, também questionou Trump por chamar de “terroristas” todos os cidadãos de seu país, enquanto a ativista americana Jody Williams acusou o presidente de “racista e sexista”.

— Com grande incredulidade vemos como o líder da maior democracia do mundo não respeita os direitos humanos e a diplomacia internacional — disse o ex-presidente da Costa Rica Oscar Arias, vencedor do Nobel em 1987. — Estamos na expectativa pelo que vai acontecer no país mais poderoso do nosso continente, onde a insensatez, a xenofobia e o ódio cresceram de forma descomunal.

Sem mencionar diretamente o americano, o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, último ganhador do Nobel, afirmou que é preciso mudar o discurso de terrorismo e rejeição aos imigrantes.