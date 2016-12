Veja como ficaram os grupos da Libertadores de 2017

A cerimônia que terá o sorteio dos grupos da Libertadores de 2017 teve início às 22h (horário de Brasília) desta terça-feira, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Oito clubes brasileiros conheceram seus adversários: Santos, Atlético-MG e Grêmio, que estão no Pote 1 (cabeças-de-chave); Palmeiras, no Pote 2; Flamengo, no Pote 3; Chapecoense, no Pote 4; e Botafogo e Atlético-PR, que disputam a pré-Libertadores.

Libertadores - 22.12

OS GRUPOS DA LIBERTADORES

Grupo 1: Atlético Nacional (COL), Estudiantes (ARG), Barcelona (EQU), Ganhador 2 (pode ser o Botafogo)

Grupo 2: Santos, Independiente Santa Fe (COL), Sporting Cristal (PER), Ganhador 3

Grupo 3: River Plate (ARG), Emelec (EQU), Deportivo Independiente Medellín (COL), Melgar (COL)

Grupo 4: San Lorenzo (ARG), Universidade Católica (CHI), Flamengo, Ganhador 1 (pode ser o Atlético-PR)

Grupo 5: Peñarol (URU), Palmeiras, Jorge Wilstermann (BOL), Ganhador 4

Grupo 6: Atlético-MG, Libertad (PAR), Godoy Cruz (ARG), Sport Boys (BOL)

Grupo 7: Nacional (URU), Chapecoense, Lanús (ARG), Zuliá (VEN)

Grupo 8: Grêmio, Guaraní (PAR), Zamora (VEN), Deportivo Iquique (CHI)

VEJA COMO FICOU A PRÉ-LIBERTADORES

Botafogo e Atlético-PR não tiveram muita sorte e pegaram adversários duros entre as possíveis opções na pré-Libertadores. A equipe carioca encara o Colo Colo (CHI), enquanto o Furacão vai enfrentar o Millonarios (COL), ambos confrontos válidos pela fase preliminar 2.

Caso passe pela equipe chilena, o Botafogo pode ter outra parada dura pela frente na fase preliminar 3, a última antes da fase de grupos. O adversário do clube carioca seria Olimpia (PAR) - além do Colo Colo, é o único time na pré-Libertadores que já foi campeão do torneio - ou o vencedor de Independiente del Valle (EQU) e Deportivo Municipal (PER), que se enfrentam na fase preliminar 1.

Já o Atlético-PR, caso avance pelo Millonarios, terá pela frente Universitario (PER) ou o vencedor de Deportivo Capiatá (PAR) e Deportivo Táchira (VEN), que se enfrentam na fase preliminar 1.

Os vencedores nos três confrontos da fase preliminar 1 encaram times que ainda não têm adversário definido na fase preliminar 2. Nesta fase, os vencedores se cruzam na fase preliminar 3, que define o acesso aos grupos da Libertadores.

HOMENAGEM À CHAPECOENSE

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, abriu a cerimônia com um discurso em que lembra a tragédia com o voo que levava o time da Chapecoense, no último dia 29. A equipe catarinense recebeu o troféu da Sul-Americana antes do sorteio, após um pedido do Atlético Nacional (COL), que seria seu adversário na decisão, para que a Chape ficasse com o título.

- Tenho uma profunda dor e um pesar na alma, quando lembro que há alguns dias a família do futebol ficou de luto quando perdemos futebolistas. Mas houve uma solidariedade que nos deu esperança. O futebol é rivalidade, mas a rivalidade quer dizer conviver. O futebol tem uma força integradora, que nos une e nos entrega a paz e o melhor de nós - disse Domínguez.

Ao receber a taça, o recém eleito presidente da Chapecoense Plínio David de Nês Filho fez um discurso emocionado em que lembrou que, não fossem compromissos para resolver pendências da Chapecoense, também estaria no voo.

— Essa honraria que recebemos hoje (ontem) foi fruto do coração generoso do povo colombiano — disse com olhos marejados o presidente da Chapecoense, que chamou o representante do Atlético Nacional, Daniel Jiménez, para também erguer a taça.