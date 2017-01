Vasco se apresenta nesta segunda para iniciar trabalhos

O elenco do Vasco para a temporada 2017 se apresenta nesta segunda, em São Januário, incluindo o meia argentino Damián Escudero, a grande contratação do clube até o momento. No Brasil, Escudero já atuou com a camisa do Grêmio, Atlético-MG e Vitória, onde se firmou por três temporadas. Em 2016, pelo Puebla, do México, não empolgou. Em 2017, o Vasco voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

Já o atacante Caio Monteiro, que foi convocado para a seleção brasileira para o Sul-Americano sub-20, no Equador, não começa o ano com o pé direito: foi cortado do grupo por causa de uma lesão no músculo adutor da coxa. Por causa do histórico de contusões, iniciará o ano em tratamento no Caprres, para só depois ser integrado ao elenco profissional.

O clube informou que a lesão não é grave, mas ligou o alerta. Caio vem de um estiramento de grau 3 no músculo anterior da coxa direita, sofrido em outubro. Antes, parou por cerca de um mês devido a uma contusão no músculo posterior da mesma coxa. Devido aos problemas, Caio passou por uma maratona de avaliações no fim do ano, tanto de ordem física quanto de sangue, genética e odontológica. Em dezembro treinou mesmo quando o elenco estava de férias, antes de se apresentar à seleção sub-20.

O caso de Caio, porém, é uma exceção no elenco profissional do Vasco no ano passado: foram 20 lesões ao longo de 2016, número considerado baixo para o calendário do futebol brasileiro.