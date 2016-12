Vasco negocia com cinco reforços, mas não divulga nomes

Dois dias depois de o presidente Eurico Miranda prometer um presente de Natal “de verdade” para a torcida, dirigentes do Vasco disseram que estão negociando com pelo menos cinco reforços para o time para a temporada de 2017. Mas tanto Eurico Brandão Miranda, o Euriquinho, filho do presidente, quanto Anderson Barros, respectivamente, vice de futebol e gerente, fizeram mistério sobre os nomes que podem reforçar o clube.

Segundo Euriquinho, os reforços estão definidos, mas o clube ainda não pode divulgar os nomes.

- Hoje já temos decidido o destino de todos os atletas que estão aqui. Tínhamos 35. Três saíram, outros sete sairão. Vamos contratar no mínimo cinco atletas dentro da previsão discutida com o treinador. Temos diversas negociações. E esses cinco nomes definidos. Ainda não podemos dizer quais são as negociações. O presidente anunciou um presente de Natal, e agora temos que dar o nosso jeito (risos) - disse o dirigente, confirmando apenas que um dos cinco nomes já teve uma passagem pelo Vasco.

Os dirigentes confirmaram ainda que os três jogadores que já saíram do Vasco são o zagueiro Aislan, o meia Fellype Gabriel e o volante William. Todos estavam em fim de contrato.

Já os outros sete atletas que deixarão o Vasco ainda são uma incógnita. Leandrão deve ser um deles. O atacante vai para o Bovista. Os volantes Marcelo Mattos e Julio dos Santos, no entanto, renovaram com o clube.

Euriquinho disse ainda que a média de idade do Vasco vai diminuir. Esse foi um dos problemas da equipe nesta temporada. No segundo turno da Série B, o Vasco não teve o mesmo desempenho da primeira parte do campeonato.

O Vasco se reapresenta no dia 2 de janeiro para o início da preparação para a disputa do Campeonato Carioca.