Vasco bate o Bangu e vence a primeira no Carioca

Com direito a gol olímpico de Nenê, o Vasco venceu o Bangu por 3 a 1, em Moça Bonita. A partida foi marcada também pelo 400º gol da carreira de Loco Abreu, que desperdiçou um pênalti no primeiro tempo. No domingo, o Vasco recebe o Resende, às 17h, em São Januário.

- Foi o primeiro (gol olímpico) da minha carreira. Já tentei várias vezes, já bateu na trave e o goleiro já tirou na linha. E foi num momento bom para dar tranquilidade - disse o camisa 10 vascaíno.

Disposto a mudar a primeira impressão da temporada oficial deixada na derrota de 3 a 0 para o Fluminense, o Vasco controlou a partida desde o começo. Como usual desde o segundo semestre de 2015, era Nenê quem controlava as ações ofensivas, já mostrando um entrosamento com Escudero e, principalmente, Guilherme Costa. Gol olímpico de nenê

As primeiras duas boas chances do time de Cristóvão Borges vieram pelo alto. Em bolas levantadas por Nenê, Rodrigo, aos 6, e Thalles, aos 10, ficaram próximo de abriu o placar. O lance mais bonito, no entanto, foi um chute com categoria de Guilherme Costa, que bateu colocado aos 20 para defesa de Márcio.

Se o Vasco desperdiçou chances, o Bangu fez ainda pior. Aos 30, o goleiro Jordi fez falta em Peralta, que chegava sozinho na área. O juiz marcou pênalti, cobrado por Loco Abreu. Ele buscou o canto esquerdo, mas telegrafou o chute e Jordi conseguiu espalmar. O jovem goleiro comemorou muito a defesa. Jordi pega pênalti

A torcida vascaína comemorou uma vez mais quando aos 38, em nova bola levantada na área após escanteio, Guilherme escorou de cabeça para abrir o placar. No intervalo, o jogador de 22 anos celebrou o seu primeiro gol profissional com a camisa do clube que o revelou e disse ter realizado um sonho de criança. Gol de Guilherme do Vasco

Após o intervalo, o Bangu entrou com um volante, Lorran, no lugar do atacante Bruno Luiz e conquistou território no meio-campo. Aos 8, em um falta próximo à área, Raphael Augusto levantou e Loco Abreu ganhou de Rodrigo para dar um leve toque. A bola ainda bateu na trave antes de entrar, sem chances para Jordi. Foi o 400º gol na carreira do uruguaio.

Com o empate em 1 a 1, Borges fez sua primeira alteração. Aos 11, Julio dos Santos saiu para a entrada de Bruno Gallo. O jogador teve participação decisiva no gol que colocou o Vasco a frente três minutos depois. Ele desviou de cabeça o escanteio cobrado por Nenê e a bola foi na trave. No rebote, Thalles aproveitou para marcar. O goleiro Márcio ainda tentou salvar, mas tirou a bola só depois que ela já havia cruzado a linha de fundo.

Novamente na frente, o Vasco jogou de forma mais tranquila. Só aos 35 levou um grande susto, quando Loco Abreu recebeu na área. Ele tocou para Matheus Pimenta que chutou para defesa de Jordi. No rebote, Andrezinho - que entrou no lugar de Alan Cardoso - tirou. Aos 45, em mais uma cobrança de Nenê, ele mandou para o gol, a bola quicou na frente de Márcio, que não conseguiu defender o gol olímpico.