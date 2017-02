Vasco apresenta o lateral-direito Gilberto e o volante Jean

A semana no Vasco foi movimentada e, nesta sexta-feira, o clube apresentou mais dois reforços: o volante Jean, emprestado até o fim do ano pelo Corinthians, e o lateral-direito Gilberto, emprestado pela Fiorentina, da Itália. VASCO - 31-01

— Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço ao Vasco. Tenho certeza que esse é o ano da minha vida — disse Gilberto, que tem no currículo uma boa passagem pelo Botafogo.

— Fui recebido muito bem. É uma grande oportunidade para a minha carreira e é um grande orgulho vestir a camisa de outro clube grande do Brasil — afirmou Jean, que teve um bom desempenho com a camisa do Paraná, no ano passado.

Gilberto chega para disputar posição com o titular Madson (Pikachu deve ser negociado), enquanto Jean terá o experiente paraguaio Julio dos Santos como concorrente principal.

Nas redes sociais, no início da noite desta sexta, o Vasco anunciou a contratação do meia-atacante Kelvin, ex-São Paulo. Kelvin no Vasco

Após a vitória, por 3 a 1, sobre o Bangu, na quinta-feira, em Moça Bonita, com direito a gol olímpico de Nenê, o time de Cristóvão Borges volta a campo domingo. O adversário é o Resende, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.