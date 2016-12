Unioeste e HU têm 120 demitidos em cargos comissionados e função gratificadas

Cascavel - Os reflexos do projeto de lei aprovado no dia 12 de dezembro na Assembleia Legislativa chegaram ontem a Cascavel e região, quando ao menos 120 servidores em cargos comissionados e funções gratificadas foram demitidos da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) e do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná).

A determinação é do Governo do Estado, que deliberou sobre a extinção imediata de 474 destes postos em universidades estaduais espalhadas pelo Paraná. Até o fim de 2017 o “facão” deverá cortar 718 cargos. Segundo o Governo, a ação tem por objetivo a economia aos cofres públicos.