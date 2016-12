UFC confirma confinamento de Amanda e Ronda Roussey

Las Vegas - Algumas das especulações que circularam no mundo das lutas recentemente a respeito de Ronda Rousey foram confirmadas. Uma delas é que a estrela não fará parte das atividades oficiais preliminares do UFC 207, que ocorrerá nesta sexta-feira, em Las Vegas (EUA).

Aliás, nem Ronda e nem a baiana Amanda Nunes, que se enfrentarão na luta principal da noite em disputa pelo título do peso galo feminino, que pertence à brasileira, estão escaladas para falar com a imprensa antes do evento.

Elas também não farão parte dos treinos abertos, nos quais os lutadores treinam diante de imprensa e fãs. Com isso, será a primeira vez que as duas estrelas principais de um evento do Ultimate não atenderão a imprensa durante as atividades oficiais da semana pré-luta.