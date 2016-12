Turquia e Rússia alcançam acordo para trégua na Síria

ANCARA - A Turquia e a Rússia alcançaram um acordo para um plano de cessar-fogo que afetaria toda a Síria, informou nesta quarta-feira a agência estatal turca de notícias.

Os dois países trabalham para assegurar que a trégua entrará em vigor à meia-noite (horário local), indicou a agência Anadolu citando fontes anônimas.

As organizações terroristas ficaram fora do do pacto, explicou a agência sem dar mais detalhes sobre quais grupos insurgentes entrariam nesta categoria. A capital do Cazaquistão, Astana, acolherá conversas de paz lideradas por Ancara e Moscou se for respeitado o cessar-fogo.

Os dois países atuarão como garantidores do processo de paz, informou a Anadolu.

O Ministério das Relações Exteriores da Turquia não confirmou a informação de imediato.