Tupãssi terá tradicional Festa da Virada neste sábado

Será realizada neste sábado (31) em Tupãssi a tradicional ‘Festa da Virada’, com show gratuito no Palco de Eventos da Praça Central e queima de fogos. A animação será da Banda Biografia e todo o espaço do entorno da praça poderá ser ocupado pela população.

Ao contrário de boatos que circularam pelo Whatsapp nesta semana, o evento não terá nenhum tipo de cobrança de alvará para famílias que participarem da festa, que sempre foi e também será neste ano 100% gratuita.

A Polícia Militar deverá fazer a segurança do evento para garantir tranquilidade a todos moradores.

Para garantir que o evento ocorra com segurança e comodidade a todos, algumas regras devem ser seguidas:

- RESERVA DE ESPAÇOS

É proibido cercar espaços antecipadamente com fitas ou cordas, porém é permitido levar mesas e cadeiras com antecedência nos espaços destinados à população. Apenas o círculo central da praça não pode ser ocupado com mesas.

- SOM AUTOMOTIVO

É proibido o uso de som automotivo que atrapalhe o andamento do evento, especialmente nos arredores da Praça Central. A Polícia Militar poderá ser acionada e aplicar multas a quem descumprir a determinação.

O som automotivo é permitido em locais que não atrapalhem o andamento da festa e o som no Palco, desde que sejam respeitados horários e as demais leis que serão fiscalizadas pela polícia.

- USO DE CHURRASQUEIRAS, TENDAS E DEMAIS ACESSÓRIOS:

É permitido o uso de churrasqueiras, tendas, entre outros acessórios afins no entorno da Praça Central. Porém, está vetada a colocação de churrasqueiras e mesas no círculo central da Praça, que deve ser usado somente para transeuntes e para quem quiser acompanhar a apresentação da banda.