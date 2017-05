Trump vai rever reforma do sistema financeiro, a Dodd-Frank

NOVA YORK - Uma das maiores mudanças do sistema financeiro desde a crise internacional de 2008 pode estar em risco. O presidente Donald Trump vai rever a ampla reforma do sistema financeiro que ficou conhecida como Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (projeto de lei para Reforma de Wall Street e Proteção ao Consumidor), segundo um porta-voz da Casa Branca. Trump vai assinar nesta sexta-feira uma ordem executiva, uma espécie de decreto, para isso.

Também está prevista alteração na regulação que exige que os conselheiros dos fundos de aposentadoria trabalhem sempre pelo interesse do cliente, conhecida como regra fiduciária.

A reforma Dodd-Frank é considerada um legado da presidência de Barack Obama. As referências aos nomes do então deputado Barney Frank e do então senador Cris Dodd se devem ao forte envolvimento dos dois parlamentares para aprovar na Casa uma legislação financeira que inibisse socorros bilionários indiscriminados a bancos, seguradoras e empresas, como ocorreu durante a crise financeira global de 2008.

Durante a campanha presidencial, Trump se posicionou de forma contrária ao aumento de regras no sistema financeiro e sinalizou com mudanças. Juntas, as duas decisões desta sexta-feira mostram a nova abordagem para o mercado financeiro, ao remover regras regulatórias e ampliar as opções para os investimentos, ainda de acordo com o porta-voz da Casa Branca.

As ordens executivas são os passos mais agressivos já tomados pela administração Trump para aliviar a regulação dos serviços da indústria financeira. O movimento ocorre após o novo presidente ter escolhido diversos integrantes dessa indústria para sua equipe.