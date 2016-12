Trump nomeia ex-diretora de campanha como assessora na Casa Branca

WASHINGTON — Donald Trump nomeou nesta quinta-feira sua ex-diretora de campanha Kellyanne Conway, reconhecida por seu papel decisivo na eleição do republicano, para o cargo de assessora do presidente na Casa Branca.

"Kellyanne Conway é uma assessora e estrategista de confiança, que teve um papel determinante na vitória", afirmou Donald Trump em um comunicado. "Defende sem descanso e com tenacidade meu programa e sabe comunicar muito bem e de maneira eficiente nossa mensagem".

Aos 49 anos, é a primeira diretora de campanha da história dos Estados Unidos cujo candidato conseguiu vencer.

"A vitória do presidente eleito em 8 de novembro também quebrou o teto de vidro para as mulheres", enfatiza o comunicado, em uma clara provocação à democrata Hillary Clinton, que durante a campanha prometeu "quebrar o teto de vidro" e se converter na primeira mulher a chefiar os Estados Unidos.

Kellyanne Conway "conservará na Casa Branca seu papel de assessora próxima do presidente e trabalhará com altos funcionários para aprovar e aplicar eficazmente as prioridades legislativas e as iniciativas da administração", explica o comunicado.